Pentathlon | la World Cup Final va in archivio con lo splendido pass olimpico di Elena Micheli e diverse conferme

Si è disputata in notturna la finale maschile ad Ankara , valevole per laCup 2023 diModerno , inizialmente posticipata per maltempo. Per i colori azzurri è arrivato un ottavo posto firmato da Matteo Cicinelli , che ha disputato una prova molto positiva e ...Così il Presidente della Federazione ItalianaModerno Fabrizio Bittner commenta la vittoria di Elena Micheli nella finale diCup diModerno, ad Ankara, in Turchia. Il ...Strepitoso Matteo Cicinelli ad Ankara, dove sono in programma leCup Final 2023 dimoderno. In Turchia l'azzurro approda in finale e domani andrà a caccia dei primi pass olimpici, al pari delle due qualificate per la finale femminile, Elena Micheli ...

Va in archivio con notevole soddisfazione la World Cup Final 2023 di Ankara (Turchia) di pentathlon moderno. L'Italia, infatti, ha già un pass olimpico in tasca, conquistato dalla straordinaria Elena ...World champions Kim Wun-woo and Jun Woong-tae have triumphed in the relay event at the International Modern Pentathlon Union World Cup Final in ...