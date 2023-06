(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - E' stata convocata permattina alle 10 una riunionedeidi Camera e Senato del Pd sul tema. Una riunione tematica che segue quella della scorsa settimana incentrata sul decreto per l'alluvione in Emilia Romagna.

...i magistrati contabili si erano riuniti income forma di allerta e protesta contro la stretta voluta dal governo, la conferenza dei capigruppo alla Camera ha calendarizzato peralle ...... come annunciato all'di Montecitorio dal ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. La votazione sulla fiducia avrà inizioa partire dalle 14, ha stabilito la ...Lo spiega la diocesi di Gorizia, annunciando l'diocesana a tappe che vivrà in tre ... Il primo appuntamento sarà, martedì 6 giugno, alle 20.15, presso la parrocchia di S. Nicolò a ...

Pd: domani assemblea congiunta gruppi su lavoro Gazzetta di ... Gazzetta di Modena

Ascolta l'articolo E’ prevista per domani l’assemblea per le nomine del board dello Stretto di Messina “che avrà l’onore e l’onere di fare aprire i cantieri entro l’anno prossimo“. E’ quanto afferma i ...Anche l’Italia avrà un Piano Nazionale per le biotecnologie. Ad annunciarlo, in occasione dell’Assemblea pubblica di Assobiotec, è stato il Ministro Adolfo Urso ...