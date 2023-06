Paul Ince | «Quanto mi piacerebbe essere in campo con l’Inter di oggi!»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 giugno 2023), ex centrocampista del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Champions contro il City Se c’è un simbolo delle caratteristiche agonistiche del calcio inglese è lui,. Centrocampista che negli anni ’90 ha trasferito il suo spirito battagliero nel, facendosi amare dal popolo nerazzurro. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato le sue sensazioni quando inizia la settimana che porterà alla finale di Istanbul. TIFO – «Bicchiere di vino, divano e… sciarpa nerazzurra al collo: dopo avere sofferto tantissimo nei turni precedenti come tifoso, voglio godermi questa benedetta finale. Chi pensa che sia persa in partenza si sbaglia di grosso». EX MANCHESTER UNITED E INTER – «Sono pur sempre un signore inglese di 55 anni, non posso dire altro… ...