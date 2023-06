Passanti ritrovano sulla battigia il cadavere di un uomo | mistero sull’identità

(Di lunedì 5 giugno 2023) Hanno notato qualcosa di strano, ma di certo non si aspettavano che si trattasse di un: il corpo senza vita di un, completamente vestito, è stato ritrovato da alcunisul litorale Argentina, a Bordighera (Imperia). Secondo quanto riportano i giornali locali iche hanno rinvenuto il, nella prima mattinata di domenica, hanno subito dato l’allarme e sul posto sono arrivati, insieme ai sanitari del 118, i carabinieri di Bordighera e la capitaneria di porto di Sanremo, che si occuperanno delle indagini. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Non sono stati trovati documenti e non è stato possibile procedere a una identificazione. Secondo un primo esame superficiale si tratterebbe di un giovane di circa 25-30 ...

