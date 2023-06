Parma | Circati sceglie l’Australia | niente azzurro per lui

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Alessandro, difensore del, ha deciso di accettare la convocazione del: non è più eleggibile per la nazionale italiana Alessandro, difensore delin proprietà del doppio passaporto australiano e italiana ha deciso di accettare la convocazione del. Dopo una ottima stagione con i crociati, il difensore classe 2003 aveva attirato l’attenzione di alcune società di Serie A e anche di Mancini, ma alla fine ha scelto i Socceroos e la convocazione del ct Arnold. Di seguito le parole del padre al sito della federazione australiana. «So che Arnold è desideroso di averlo a disposizione per la sfida contro l’Argentina. Alessandro ci ha chiamato qualche settimana fa facendoci sapere che la sua decisione era quella di rappresentare ...