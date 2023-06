Parigi | il più grande dettato del mondo sugli Champs - Elysées

(Di lunedì 5 giugno 2023) ... giornalista e lettore del- sono abbastanza bravo in ortografia perché leggo molto, e credo che questo sia il primo dei segreti. Ma questo- di cui ero a conoscenza, ma non posso ...

Minaccia esistenziale L'accordo didel 2015 invita i Paesi a limitare il riscaldamento globale 'ben al di sotto' dei due gradi Celsius, o preferibilmente di 1,5°C, un limitesicuro che ...gli Champs - Elysées sono stati riempiti di banchi, podio e lavagna - che in realtà era uno schermo gigante - e trasformati in una enorme aula scolastica per ospitare "ilgrande dettato del ...... è debole a Milano il FTSE MIB , che si mantiene leggermente sopra la soglia psicologica dei 27mila punti, così come il CAC 40 ae l'indice tedesco DAX 30 .sostenute Londra ( FT - SE 100 )...