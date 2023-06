(Di lunedì 5 giugno 2023) L’8 giugno da Kitzbühel in Austria avrà inizio la decima edizione della biennale X-Alps, ben nota come la gara di hike & fly, vale a dire escursionismo abbinato al volo in, più dura al mondo. Sono stati selezionati 32 piloti di 18 nazioni, la Nuova Zelanda la più lontana. Tra questi lo svizzero Christian

Il ricordo dei registi I registi di 'Quasi amici' Éric Toledano e Olivier Nakache,Twitter, hanno ricordato l'imprenditore: 'Abbiamo appena appreso con grande tristezza della ...in...... poco dopo la morte della moglie, affetta da una rara forma tumorale, ha un incidente in... all'atteso The Flash nelle sale fino ad Avatar: Ladell'Acqua, per chi se lo fosse perso al ...... piazzole decollo, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione,d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di ...

Parapendio, al via la maratona di 1.223 chilometri attraverso le Alpi Comunicati Stampa FVG

Se ne è andato via per sempre a 72 anni Philippe Pozzo di Borgo: le sue vicende hanno ispirato la trama di Quasi amici. Si è spento all’età di 72 anni Philippe Pozzo di Borgo, imprenditore e aristocra ...L’8 giugno da Kitzbühel in Austria avrà inizio la decima edizione della biennale X-Alps, ben nota come la gara di hike & fly, vale a dire escursionismo abbinato al volo in parapendio, più dura al mond ...