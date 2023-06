Paolo Noise sposta il ricovero dopo l’Isola dei Famosi | ecco per quale motivo

(Di lunedì 5 giugno 2023)aver abbandonatodeiper problemi di salute, stasera sarà in studio al fianco di Ilary Blasiessere rientrato in Italia e la pausa “forzata” nella sua casa di Miami.ilperA distanza di poche ore dalla sua presenza in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo il ritiro forzato all' Isola dei Famosi ,, che ha fatto ritorno in Italia, sarà tra gli ospiti della puntata di questa sera e sui social ha voluto precisare di non voler diffondere ulteriori dettagli sul suo stato di salute . L'...è ufficialmente rientrato in Italia dopo aver vissuto per un paio di settimane nella sua casa a Miami, dato che era impossibilitato fisicamente a fare lunghi viaggi. Dall'Honduras a Città ...deve ricoverarsi ma ha preferito aspettare la fine dell'Isola dei famosi 2023 ecco ...

Isola, Paolo Noise sul ritiro: Non ne parlo per non fare spettacolo ... Fanpage.it

Ecco le accuse rivolte al noto conduttore radiofonico Marco Mazzoli da un'altra naufraga dell'Isola dei famosi 2023 | Ecco cosa è successo ...Paolo Noise sarà ospite in studio all’Isola dei Famosi lunedì 5 giugno dopo essersi ritirato per problemi di salute ...