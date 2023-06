Paolo Bonolis | “Lavorerò in tv ancora per poco Berlusconi mi offrì il ruolo di portavoce di Fi”

(Di lunedì 5 giugno 2023)vicino al ritiro: “in tvpervicino al ritiro da conduttore: lo ha annunciato lo stesso presentatore al Festival della televisione di Dogliani, durante il quale ha ripercorso la sua carriera. “È un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni: sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro. Starò in videoper” ha dichiarato. Scherzando sulla sua carriera, poi, il presentatore ha affermato: “Ho cominciato facendo tv per i bambini, poi per i ragazzi, poi per gli adulti: mi manca Frontiere dello spirito e ho chiuso il ciclo perfettamente”. Nel corso del suo intervento,...

L' addio alla tv dinon rappresenta una novità. Il conduttore romano ha infatti spesso parlato della sua volontà di lasciare il lavoro per dedicarsi alla sua vita e di non voler andare in onda per sempre. ...Sulla possibilità di tornare in Rai, eventualmente al posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio,ha detto di non ritenerla fattibile. 'Non perché temo ingerenze - ha spiegato - , ma perché sto ...come al solito brillante, acuto e ironico. Al Festival Dogliani il conduttore romano si è raccontato a ruota libera e, udite udite, ha ribadito che a breve lascerà la tv . E pare non ...

Su quanto sta accadendo in Rai, invece, Paolo Bonolis dichiara: “Le solite schermaglie: ci sono ogni volta che c’è un cambio politico. I partiti sono ormai delle aziende che giocano a delegittimare ...Paolo Bonolis smetterà la sua lunga carriera televisiva: tempo di dedicarsi ai figli. Lo ha detto lui al festival di Dogliani parlando di una necessità di leggerezza maggiore.