Paolo Bonolis | “Lavorerò ancora per poco | non ho bisogno di stare per forza in televisione” Ecco che cosa farà

(Di lunedì 5 giugno 2023)non ha intenzione diin scena fino all’ultimo suo giorno. Tutt’altro. Il poliedrico conduttore tv è pronto a lasciare il piccolo schermo dopo oltre 40 anni di carriera. “Penso di lavorarepertempo poi vorrei dedicarmi alla mia vita. Non hodiperin, si sta bene anche altrove” fa sapere dal palco del Festival della tv di Dogliani a Cuneo. PRONTO ALL’ADDIO – Dall’esordio in Rai nel 1980 con il programma per ragazzi 3, 2, 1… contatto! seguito nel 1982 da Bim bum bam è passata molta acqua sotto i ponti e i successi non sono mancati. Basti pensare alle edizioni del Festival di Sanremo da lui condotte o ai tanti titoli vincenti come Ciao Darwin, Tira e molla, Avanti un altro!. ...

