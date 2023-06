Paolo Bonolis lascia la tv | l’annuncio spiazzante e i motivi di questa scelta

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha preso una decisione alquanto inaspettata in merito al suo lavoro, in quantola tv. Il conduttore è stato un vero fiume in piena al Festival Dogliani ed ha fatto delle rivelazioni che nessuno si aspettava. Il conduttore è tornato alla conduzione di una nuova e sfavillante edizione di Caio Darwin, che L'articolo proviene da KontroKultura.

Leggi Anche: "Lavorerò ancora per poco, non ho bisogno di stare per forza in televisione". Ecco che cosa farà Bello l'inizio con la batteria suonata in garage da Gwen, ricorda un po' l'...Si chiude una stagione tv pregna di soddisfazioni per, che con il suo game show quotidiano in onda su Canale 5 (adesso in replica) è riuscito a tenere testa all'agguerrita concorrenza rappresentata da Flavio Insinna con L'Eredità. In ...La lunga estate di. Nella prossima stagione televisiva il conduttore farà il suo attesissimo ritorno su Canale 5 con Ciao Darwin dopo ben 16 anni e tornerà, come di consueto, al timone di Avanti un altro .

Ospite ieri del Festival di Dogliani, il padrone di casa di Ciao Darwin ha dichiarato che presto dirà addio una volta per tutte al piccolo schermo. Benché lo abbia già detto altre volte, questa volta ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...