Paolo Bonolis | “Lascerò presto la tv | voglio fare altro”

Durante la sua recente partecipazione al Festival Dogliani,ha sorpreso tutti i suoi numerosi fan con una dichiarazione scioccante: sarà davvero lui a lasciare il mondo televisivo Tutto indica di sì, o quantomeno è ciò che emerge dalle sue ...Il futuro dinon sarà in politica (" Non mi interessa "), ma di sicuro neppure in televisione. Il conduttore di Avanti un altro è pronto a lasciare dopo oltre quattro decadi di onorato servizio. ...La rivelazione inaspettata al Festival della TV di Dogliani, uno dei conduttori più amati d'Italia, ha deciso di svelare alcuni dettagli sorprendenti riguardo al suo futuro in ...

“Non ho bisogno di stare per forza in televisione”. Che Paolo Bonolis all’età di 61 anni voglia lasciare la tv non stupisce. Da mesi il conduttore è diventato protagonista di numerose indiscrezioni, ...Sembra difficile pensare ad una tv senza Paolo Bonolis. Vero re dell'entertainment, i suoi programmi - amatissimi e odiatissimi allo stesso momento- hanno reso la televisione di intrattenimento (a ...