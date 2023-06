Paolo Bonolis e l' addio alla tv | Lavorerò ancora per poco | mi dedicherò ai figli

(Di lunedì 5 giugno 2023) Leggi Anche Sonia Bruganelli - Laura Freddi, frecciatina al veleno su'Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione - prosegue- Non bisogna pensare a ...

Leggi Anche Sonia Bruganelli - Laura Freddi, frecciatina al veleno su'Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione - prosegue- Non bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, bisogna partire da quello che si vuole ...La lunga estate di. Nella prossima stagione televisiva il conduttore farà il suo attesissimo ritorno su Canale 5 con Ciao Darwin dopo ben 16 anni e tornerà, come di consueto, al timone di Avanti un altro .lascia la tv, è questa la bomba che il conduttore romano sgancia dal Festival della Tv di Dogliani , giunto alla sua undicesima edizione. Per dare il suo 'senso della vita' il conduttore ...

Durante la sua recente partecipazione al Festival Dogliani, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti i suoi numerosi fan con una dichiarazione scioccante: sarà davvero lui a lasciare il ...Ospite del Festival della tv, Paolo Bonolis ha parlato del suo futuro professionale, rivelando di essere pronto a lasciare il piccolo schermo per dedicarsi a altro ...