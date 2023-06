Panariello vs Masini | nuove date del tour Lo strano incontro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si aggiungonoalvs, lo, spettacolo tra battute e canzoni nelle arene estive dei due amici toscaniVS, lofra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgioe Marcosi incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia, a partire dall’appuntamento a Bologna del 12 luglio. Marco, Giorgio, come nasce questo spettacolo? Giorgio: È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra ...

FIRENZE -VS, lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgioe ...si raccontano. I primi ospiti a entrare in studio sono Giorgioe Marco, pronti a presentare lo spettacolovs, lo strano incontro . " Veniamo ...L'insolita coppia sarà presto impegnata in un tour teatrale intitolatovse, per l'occasione, hanno concesso un'ampia intervista di coppia fatta di comicità, irriverenza e anche ...

Panariello VS Masini: in scena lo strano incontro fra i due artisti Radio Pico

Panariello vs Masini, lo strano incontro fra due amici in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive d'Italia parte da Bologna ...FIRENZE - Panariello VS Masini, lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con ...