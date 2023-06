Palinsesto Rai | cosa aspettarci dal nuovo pomeriggio? Le ipotesi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le indiscrezioni e le varie idee Prende forma o almeno è in via di costruzione ildi Rai Due e del suo. A fare il punto ella situazione con varie indiscrezioni e TVBlogo. Su Rai Uno non ci sarà più Serena Bortone il suo talk, Oggi è un altro giorno, che dopo tre anni non verrà rinnovato. La giornalista e conduttrice dovere prendere in mano unprogramma di Rai3. Al posto di Oggi è un altro giorno una trasmissione che com spiega Blogo: ” farà dell’eleganza il suo concetto base. Un contenitore d’intrattenimento che avrà dentro di se un po’ di tutto, lasciando però i temi di cronaca e di giornalismo puro al titolare di quegli argomenti neldi Rai1?. Insomma un talk sul modello de La Vita in Diretta di Alberto Matano a oggi unico confermato. Ma chi andrà a condurre il ...

Le voci di una riflessione sul destino della conduttrice si intrecciano a quelle dei cambiamenti nel. C'è infatti chi avanza la particolare ipotesi di vedere Ilary cambiare emittente, ......I movimenti per la definizione dei prossimi palinsesti televisivi non stanno avvenendo solo in,...Fatto Quotidiano - potrebbe riservare per lui un salto in prima serata nel già affollato...... ecco di cosa si tratta Lasta attuando una serie di cambiamenti importanti all'interno del proprioper la prossima stagione invernale. Tra persone silurate come il conduttore Fabio ...

Rai, promossi e bocciati della nuova stagione 2023/24 Novella 2000

Il terremoto in casa Rai continua a fare vittime: dopo Fazio, Littizzetto, Annunziata e Gramellini, anche Marco Damilano sembra fuori da Viale Mazzini.Il conduttore è pronto a tornare a lavorare per il servizio pubblico: “La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe ...