Ostia – Travolge con l’auto uno scooter | un morto

(Di lunedì 5 giugno 2023) – Il conducente tenta di soccorrere la vittima, poi fugge e si costituisce in serata – E’ successo domenica mattina a. Un’Audi ha travolto unoin via Antonio Forni. Erano le 4.30 quando è avvenuto l’incidente. L’uomo che viaggiava in, un giovane di 37 anni, guardia giurata all’aeroporto di Fiumicino dove stava recandosi, èsul colpo. Era stato assunto da poco e aspettava solo un paio di mesi per diventare padre. Il ragazzo, 26 anni, alla guida delsi è fermato, ha tentato di soccorrere la vittima, ma non c’era più nulla da fare, è salito suled è fuggito insieme ai suoi tre amici che viaggiavano con lui. Dopo molte ore, verso sera, il ragazzo si è presentato dai carabinieri ammettendo di essere stato alla guida del, ...

Torna da una serata con gli amici, travolge e uccide 37enne in scooter: si costituisce dopo 16 ore RomaToday

Incidente mortale a Ostia. L’episodio è avvenuto all’alba di domenica 4 giugno in via Guido Vicon. A perdere la vita un 37enne, che era a bordo di uno scooter e che è stato travolto da un’auto. Un gio ...Si è costituito il ragazzo di 26 anni che ieri mattina all’alba, intorno alle 4, ha raccontato di essere alla guida di quell’auto, che ha preso in pieno, travolgendo e scaraventando a terra Wagner Car ...