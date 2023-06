Ostia | 37enne in scooter travolto e ucciso da un’auto | il guidatore si costituisce

(Di lunedì 5 giugno 2023)– Era diretto con il suoverso l’aeroporto di Fiumicino, dove lavorava come guardia giurata, prima di essere investito all’incrocio adNuova all’incrocio tra via Guido Vincon e via Umberto Cagni. E’ questo il tragico episodio avvenuto all’alba di domenica, dove ha perso la vita Walter Carcione, 37 anni. Walter sarebbe diventato padre tra poco, con la compagna incinta da 7 mesi. Carcione, dopo l’investimento, è dunque è stato sbalzato dalla macchina per vari metri, colpendo prima il marciapiede e poi un auto parcheggiata. I soccorsi del 118, allertati tramite numerose chiamate al 112, sono intervenuti ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto si apprende il conducente della macchina, un ragazzo di 26 anni in compagnia di 3 amici a bordo di un’Audi, avrebbe prestato i primi soccorsi ...

