Orsi trentini – L’Oipa | “Proposta unitaria per il trasferimento di Jj4 nel santuario in Romania” Morto un altro plantigrado

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si profila unaper ildell’orsa JJ4, ritenuta responsabile dell’aggressione al runner Andrea Papi. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) già dal 12 maggio ha informato il Ministero dell’Ambiente sulla possibilità di “trasferire JJ4, nel caso non possa essere liberata in natura, nel‘Liberarty Bear Sanctuary Z?rne?ti’, in, gestito dall’associazione ‘Millions of Friends, lega membro di Oipa International”. Orsa Jj4,: “L’importante novità sta nella circostanza che ora anche altre associazioni animaliste hanno sposato la nostra” Come spiega il presidente del, Massimo Comparotto, “LaOipa sarà inviata con ulteriori dettagli entro il 27 ...