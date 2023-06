Orrore a Roma | responsabile di una onlus arrestato per aver violentato dei bambini

(Di lunedì 5 giugno 2023)– Sono almeno 4 i minori vittime di abusi sessuali da parte di un 49enne,di unacon sede anel quartiere Tuscolano,dopo un’inchiesta della Procura di. L’uomo avrebbe abusato del suo ruolo di educatore plagiando le giovani vittime. Gli abusi avvenivano nella sede dell’associazione ma anche nella casa dell’uomo, finito ora nel carcere di Regina Coeli. I fatti sarebbero avvenuti nell’arco di alcuni anni e al vaglio degli inquirenti anche la posizione di una donna. A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia di una ragazza, ex fidanzata di un giovane che si era confidato con lei. Le indagini, condotte dalla polizia e affidate al pm Antonio Verdi, puntano ora a scoprire eventuali altre vittime del 49enne. (fonte Adnkronos) Per dovere di ...

