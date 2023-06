Orologi automatici | se li conosci li apprezzerai per sempre

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nell'era digitale, glirisplendono come un baluardo di stile e tradizione, una testimonianza del fascino intramontabile dei meccanismi complessi che tengono il tempo con una precisione ineguagliabile, conquistando le icone di oggi e di ieri. Come il Tag Heuer Monaco, amatissimo da personaggi famosi come Steve McQueen (il modello appartenuto all'attore, non a caso, è stato venduto all'asta ). Il Rolex di Sean Connery. O il Royal Oak di Audemars Piguet, indossato da celebrità come Jay-Z e LeBron James. E come dimenticare il leggendario Patek Philippe Calatrava, che con la sua essenzialità ha conquistato celebrità come Eric Clapton (nel 2019, un esemplare vintage di questo modello appartenuto al cantante, è stato venduto all'asta per $3,6 milioni)? Ma quali sono gliattualmente in ...