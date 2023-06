Ornella Saiu | italiana morta in Messico | tre arresti per l' omicidio ' Uccisa mentre serviva ai tavoli'

La polizia del Messico ha arrestato domenica tre persone presumibilmente implicate nell'omicidio della cittadina italiana, assassinata il 31 maggio nella localitĂ di Playa del Carmen. Lo hanno riferito all'ANSA fonti locali.freddata con un colpo alla testa mentre lavorava in un bar: si segue la ...20.30 Messico,3 arresti per omicidio italiana La polizia del Messico ha arrestato tre persone presumibilmente implicate nell' omicidio della cittadina italiana, assassinata il 31 maggio nella localitĂ di Playa del Carmen,nello Yucatan. Lo riferisce la procura dello stato messicano di Quintana Roo. I tre sospettati sono stati fermati nello stato ...La Procura dello stato messicano di Quintana Roo ha confermato l'arresto nello stato di Veracruz di tre persone presumibilmente implicate nell'omicidio della cittadina italiana, avvenuto il 31 maggio nella localitĂ di Playa del Carmen. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il procuratore generale Oscar Montes de Oca precisando che i tre arrestati "a breve ...

Tre arresti in Messico per l'omicidio di Ornella Saiu - Mondo Agenzia ANSA

