Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | un amore impossibile o una strategia geniale?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 5 giugno 2023) In queste ore si sta parlando molto diDal. I due si erano lasciati un po’ di giorni fa a causa di alcune divergenze che c’erano state tra loro. Le cause ufficiali non sono mai state enunciate, tuttavia, i due hanno dato luogo ad un teatrino via social in cui hanno iniziato a lanciarsi stoccate a raffica. Adesso, però, sembra che qualcosa stia cambiando.sono tornati insieme? Fino a qualche giorno fa,Dalnon facevano che lanciarsi delle velenose stoccate sui social. I due si erano lasciati, e sembrava anche nel peggiore dei modi. In queste ore, però, alcuni fan hanno notato degli strani comportamenti da parte loro. L’esempio lampante, che ...