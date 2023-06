Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nuovamente insieme? Gli indizi social scatenano il gossip

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 5 giugno 2023) La presenza diDalnella stessa palestra.che suggeriscono un possibile incontro segreto tra i due ex fidanzati. L’incertezza sullo stato attuale della relazione tra. Gli ex fidanzatiDalalimentano ilconche li mostrano nella stessa palestra. Nelle ultime ore è esploso ilsui due ex fidanzatiDal. I due noti concorrenti del Grande Fratello VIP, dopo la loro esperienza nella casa, avevano ufficialmente iniziato una ...