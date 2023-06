Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | altro che palestra | ci sarebbe di più tra i due

e Daniele Dal Moro si sono lasciati qualche giorno fa, ma tra i due sembra non essere mai finita del tutto. La rottura non è stata molto tranquilla, anzi. I ragazzi non si sono lanciati ...Pace fatta, gli Oriele sono tornati Ecco le foto da Verona che dimostrerebbero il ritorno di fiamma trae Daniele dal ...Matteo Diamante ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha rilasciato una lunga intervista parlando anche della recente rottura avvenuta trae Daniele Dal Moro , suoi ex compagni d'avventura al Gf Vip. Gf Vip, Matteo Diamante: "Gli Oriele Sicuramente se si vuole tenere un rapporto, quando si litiga è meglio non esagerare ...

Oriana Marzoli incontra i Ferragnez Novella 2000

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati qualche giorno fa, ma tra i due sembra non essere mai finita del tutto. La rottura non è stata molto tranquilla, anzi. I ragazzi non ...Pace fatta, gli Oriele sono tornati Ecco le foto da Verona che dimostrerebbero il ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro ...