Orario uscita iOS 17 in beta oggi 5 giugno con la diretta WWDC Apple

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 giugno 2023)si concretizzerà l’iOS 17, almeno nella sua primaper gli sviluppatori. In questo lunedì di inizio mese partirà la2023, ossia la tradizionale conferenza annuale dell’azienda di Cupertino in cui si da spazio soprattutto alle novità software per smartphone, tablet, TV, smartwatch e non solo. Per questo motivo, è certo che solo fra poche ore la nuova versione dell’OS successiva a iOS 16 sarà presentata al mondo intero in ogni suo aspetto. Per seguire la live, i nostri lettori potranno avvalersi anche del box YouTube presente al termine di questo articolo. Quale sarà l’diiOS 17 programmato per la giornata odierna? Ladella2023, per ...