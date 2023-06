Opta | Victor Osimhen ha un record di gol nel 2023

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 giugno 2023) L'organismo di statisticasegnala un altroin casa Azzurra. Nell'anno solareha realizzato 17 gol in campionato. Nei cinque maggiori campionati europei nessuno ha fatto meglio. Anche Lacazette e Kane hanno raggiunto le 17 marcature. Altro notevole dato calcistico per lo straordinario campione nigeriano. Che, essendo nato il 29 dicembre 1998, quindi è quasi un '99 come anno di nascita, ha margini di miglioramento sconfinati... A cura di Alessandro Cardito