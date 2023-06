Omicidio Mario Cerciello Rega | ‘Misura contro la legge’ | condannato carabiniere che bendò uno dei due killer

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sono state rese note le motivazioni della sentenza con la quale è statoa due mesi di reclusione Fabrio M., ilche ha bendato Natale Hjorth, uno dei due giovani americani – l’altro è Finnegan Elder Lee –, condannati per aver ucciso, vicebrigadiere in servizio a Roma. Quest’ultimo era stato colpito a morte con undici coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio di quattro anni fa. Il giudice ha ritenuto la misura non necessaria e contraria alla legge Il magistrato capitolino che ha pronunciato il provvedimento di condanna nei confronti delche ha bendato il ragazzo ha ritenuto quella misura non necessaria, non disposta dalla legge, mai adottata dalle forze di polizia come metodo operativo e inutile al fine di calmare il giovane. ...