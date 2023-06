Omicidio Giulia Tramontano | legale Impagnatiello rinuncia al mandato

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si aggiunge di un nuovo capitolo la vicenda legata all'dida parte del compagno Alessandro, con il suo ormai exSebastiano Sartori che ha annunciato di averto all'incarico di difendere il 30enne. "Una questione tra me e il mio assistito" ha commentato l'avvocato, per poi aggiungere: "Hoto alper motivi connessi al rapporto fiduciario e dunque coperti da segreto professionale, null'altro".

Dopo l'della fidanzataTramontano , incinta di sette mesi, Alessandro Impagnatiello è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona in cui vive a Senago . Nel filmato lo si vede ...Rinuncia al mandato . Sebastiano Sartori ha deciso che non difenderà Alessandro Impagnatiello nel processo per l'dell'ex fidanzata dell'accusato, ossiaTramontano. L'ufficialità è stata comunicata lunedì 5 giugno. L'avvocato di Alessandro Impagnatiello rinuncia al mandato . Il motivo della ...... Impagnatiello ha escluso che qualcuno possa averlo aiutato nell'della fidanzata. "La ... Nel frattempo, l'autopsia sul corpo diTramontano è stata fissata per venerdì, mentre sono attesi ...

Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello voleva uccidere anche l'amante. Lei: «Registravo le conversazioni» Corriere Milano

"La famiglia di Giulia Tramontano fin da subito ha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione senti ...Ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione ‘La Radiazza’ di Gianni Simioli, è intervenuto il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, sull’omicidio di Giulia Tramontano: “E’ una tragedia immane.