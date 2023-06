Omicidio Giulia Tramontano | il racconto dell’amante | “Alessandro era agitato e sudato”

(Di lunedì 5 giugno 2023), il: “era, diceva chedormiva” A fare ancora più chiarezza su quanto accaduto nelle ore in cuiImpagnatiello uccidevaè la 23enne italo-inglese che aveva il ruolo inconsapevole di amante. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, la giovane ha raccontato il suo incontro con: «Il nostro incontro è stato veramente cordiale tant’è che appena ci siamo viste ci siamo abbracciate per solidarietà femminile». All’Armani Hotel «mi ha detto chenon avrebbe mai visto il figlio – continua la 23enne – e che a lei interessava ...

Il messaggio di Alessandro Impagnatiello a Giulia Tramontano 4 giorni dopo l'omicidio e prima dell'arresto Virgilio Notizie

C'è una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona, nel nord Sardegna, in memoria di Giulia Tramontano. L'ha realizzata lo scultore nuorese, Nicola Urru, artista specializzato nel creare opere d'a ...Intanto dal carcere Alessandro Impagnatiello viene definito tranquillo. Oggi incontrerà l’avvocato per la nomina del perito necessario per l’esame.