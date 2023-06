Omicidio Giulia Tramontano | il legale della famiglia | Hanno subito temuto il peggio

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nessuno credeva che, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal compagno a Senago, fosse scomparsa volontariamente. Tantomeno la sua, che "fin dahaquesto tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragiorelazione sentimentale, si fosse volontariamente allontanata da casa". Lo ha spiegato all'ANSA Giovanni Cacciapuoti, l'avvocato del Foro di Napoli Nord nominato dai genitori di, per gli accertamenti irripetibili disposti, ossia i rilievi scientifici di domani nella casa dove la giovane è stata uccisa da Alessandro Impagnatiello e l'autopsia di venerdì. Ilha spiegato che non...

