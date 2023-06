Omicidio avvocato Pagliuso | confermato ergastolo a mandante

Ergastolo confermato per Luciano Scalise, di 45 anni, accusato di essere stato il mandante dell'dell'Francesco Pagliuso, di 43 anni, ucciso in un agguato a Lamezia Terme nella notte tra il 9 e il 10 agosto del 2016. Assoluzione, invece, riguardo la stessa accusa, per il padre ...... che sta venendo fuori sempre di più': lo ha detto l'Sebastiano Sartori, che stamattina ha ...domanda se Impagnatiello davvero abbia detto al gip dove si trova il coltello usato per l'......dell'incontro in procura a Milano con la pm Alessia Menegazzo che segue le indagini sull'. ... abbiamo piena fiducia nella magistratura", ha detto l'Cacciapuoti ricordando che i ...

Simone Benedetto Vultaggio imputato per maltrattamenti in famiglia e omicidio pluriaggravato nel caso che ha scosso la città di Rimini nel 2022 ...Ergastolo confermato per Luciano Scalise, di 45 anni, accusato di essere stato il mandante dell'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso, di 43 anni, ucciso in un agguato a Lamezia Terme nella notte ...