Ogbonna | «Fiorentina-West Ham | viola forti ma noi siamo pronti»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le parole di Angelo, difensore italiano delHam, prima della finale di Conference League contro laInizia la settimana delle due finali tra Italia e Inghilterra. Mercoledì la, sabato l’Inter, rispettivamente con il Weest Ham in Conference e il Manchester City in Champions. Isi troveranno di fronte un avversario italiano, Angelo, capitano del Toro, passato poi alla Juventus, è all’ottava stagione nelHam e ha parlato con il Corriere della Sera di questo momento così particolare. ULTIMA GARA DELHAM 10 GIORNI FA – «É una vigilia un po’ lunga, è vero. E anche per questostati tre giorni in Portogallo a fare lavoro atletico: ci faremo trovare ...

U n trofeo per la storia. Angeloe il West Ham hanno nel mirino la Conference League e la finale di mercoledì con la, quella che per il difensore 34enne e la squadra in cui è diventato il secondo italiano con più ...Più "suggestioni" che veri e propri nomi mercato quelle relative ad Angelo, profilo di ...2001 fratello dell'ex rosa Edoardo e nell'ultima stagione alla Reggina in prestito dalla, e ...Lo è anche per un ex calciatore bianconero come Angelo, attualmente al West Ham e prossimo avversario dellanella finale di Conference League. Il difensore ha parlato anche del ...

Ogbonna e la Conference: “Fiorentina, massimo rispetto. Ma voglio fare la storia” La Gazzetta dello Sport

Le dichiarazioni del difensore italiano del West Ham sulla finale di Champions tra l'Inter e il Manchester City ...Il difensore ha raggiunto Di Canio tra gli italiani più presenti in Premier. E punta al primo trofeo per il West Ham dopo 43 anni di astinenza. Il primo per sé ...