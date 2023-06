U n trofeo per la storia. Angeloe il West Ham hanno nel mirino laLeague e la finale di mercoledì con la Fiorentina, quella che per il difensore 34enne e la squadra in cui è diventato il secondo italiano con più ...Lo è anche per un ex calciatore bianconero come Angelo, attualmente al West Ham e prossimo avversario della Fiorentina nella finale diLeague. Il difensore ha parlato anche del ...Angelosi racconta al Corriere dello Sport in vista della finale diLeague contro la Fiorentina e si dice pronto ad una nuova esperienza (il contratto con i londinesi è in scadenza)...

Ogbonna e la Conference: “Fiorentina, massimo rispetto. Ma voglio fare la storia” La Gazzetta dello Sport

Last week, ahead of the Conference League final between West Ham United and Fiorentina, Angelo Ogbonna started sitting down with Italian papers to discuss various matters. One was the upcoming game, ...Il difensore ha raggiunto Di Canio tra gli italiani più presenti in Premier. E punta al primo trofeo per il West Ham dopo 43 anni di astinenza. Il primo per sé ...