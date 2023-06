per la neomamma Sofia. Suona la campanella al liceo Nervi - Severini di Ravenna. Sofia Baroni è al suo ...Così è stata allestita unanel suo liceo ed è stato permesso a Sofia Baroni, 20 anni appena ... Il bambini è ormai "la mascotte della" come riporta Repubblica. "Si fermano tanti compagni ...Lasi è quindi messa in moto per farla tornare. In un'aula non più utilizzata è stata ricavata la, allestita con il contributo di altri studenti, che l'hanno decorata, e dell'...

Nursery a scuola per la neomamma Sofia: "Così potrà dare la maturità"

Con una mano prende appunti di italiano e matematica, con l'altra spinge il passeggino. È la vita di Sofia Baroni, studentessa-madre che frequenta l'ultimo anno del liceo artistico Nervi-Severini di R ...Divenuta mamma lo scorso ottobre, la giovane deve barcamenarsi tra responsabilità e vita da studentessa: per fortuna a darle una mano c'è l'intera comunità scolastica ...