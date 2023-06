Nuovo codice dei contratti pubblici | due seminari gratuiti all’Unisannio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento e Asia Benevento, ha organizzato il 7 e il 9 giugno 2023 duee on line suldei. Le attività, per chi sceglie di seguire in presenza, si svolgeranno presso l’Aula 5 del CUBO, plesso didattico DST, in Via dei Mulini n. 73 a Benevento. Ildei, in attuazione della Legge delega n. 78/2022, presenta significative innovazioni e notevoli differenze rispetto al Decreto Legislativo n. 50/2016 già più volte modificato dalle norme di semplificazione intervenute nel tempo per la realizzazione delle opere ...