Nuovi cieli | nuova terra e nuovi mari? L’assalto del dragone cinese all’ordine mondiale

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le lontane radici della crisi imperiale statunitense Il decennio compreso tra il 1965 e il 1974 può essere considerato come un arco di tempo cruciale per il sistema di regole internazionali fondato sulla vittoria conseguita dagli Stati Uniti nel corso del secondo conflitto sistemico del Novecento (1939-1945) ovvero sulla supremazia del dollaro come valuta di riferimento internazionale dopo gli Accordi di Bretton Woods (1944). Sopra tutti, furono tre gli episodi indicatori. Il 4 febbraio 1965, durante una conferenza stampa, il Presidente francese Charles de Gaulle, confermando la linea già indicata dal suo ministro delle Finanze, Valéry Giscard d’Estaing, attaccò esplicitamente il Gold Exchange Standard che garantiva agli Stati Uniti – in quanto potenza egemone erede del British Empire – il “privilège exorbitant” di ricorrere all’indebitamento con l’estero, pagando in dollari ...