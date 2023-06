Non solo aree rurali | anche in città ci sono “buchi neri” nella copertura di rete

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Con il passare degli anni, nonostante la lentezza dei lavori, buona parte dell’Italia ha raggiunto un discreto (in alcuni casi molto buono, in altri di gran lunga al di sotto della sufficienza) stato didi. Sia per quel che riguarda il comparto “fisso” – all’interno del quale inseriamo l’ormai desueta ADSL, la fibra ottica e la banda larga – che per quanto concerne quello “mobile”. Cidelle zone, in particolare le cosiddette(estesenelle provincie) in cui i problemi atavici continuano a permanere. Spesso e volentieri ci troviamo di fronte a zone impervie, come sulle grandi montagne alpine e appenniniche. Ma non c’èquello, visto che alcuni “” emergono...