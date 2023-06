Non è stata riconfermata | bomba-Milly Carlucci | chi può saltare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) "Sono state dette molte cose, ma la giuria dell'anno prossimo non è":lo ha rivelato a Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera su Rai 1, riferendosi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice del talent di Rai 1 ha anche spiegato il motivo di tale decisione: "Semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto". Dunque si pensa prima alle coppie in gara e poi ai giurati. E non è detto che dietro il bancone di Ballando rivedremo i giudici storici del programma, ovvero Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. La, poi, ha dato delle spiegazioni anche in merito ad altri rumors, quelli su un incontro con Barbara ...