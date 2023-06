“Non c’è più posto per lui” Bomba in Rai | un altro famoso conduttore in uscita

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 giugno 2023) Rai, quando manca pochissimo alla presentazione dei nuovi palinsesti la tv di Stato si trova a fare i conti con unpossibile addio. Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata unbig sarebbe pronto a salutare: più che per sua volontà sembra per una decisione politica. Così mentre arriva la conferma che Alessandro Cattelan non prenderà ildi Fabio Fazio. A darne conferma è lo stessoche al Festival della Tv di Dogliani ha rivelato: “È un bello spazio ma non credo sia il momento giusto per farlo per me. A me piace dove sto e spero di andare avanti a fare quello che sto facendo”. >“Perché ho lasciato Lorenzo”. Manila Nazzaro, adesso basta: dopo gli insulti vuota il sacco E ancora: “Sono abbastanza nuovo in Rai, sto prendendo le misure. Da pseudo giovane, ingenuo, mi spiace che ...