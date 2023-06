Noa | l' affondo velenosissimo alla cantante israeliana a Napoli per la festa scudetto | Non si sta sul palco così!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ieri c'è stata laper la vittoria del campionato di calcio da parte del. Tra gli ospiti della serata, trasmessa da Rai 2 direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona, anche laNoa, ospitata da Stefano De Martino. Perché la grande artista è finita nella bufera? Noa è unamolto nota in tutto il mondo per il messaggio che porta all'interno dei suoi brani: un messaggio di speranza contro l'ambiente in cui è cresciuta, quello della guerra e del terrorismo. Da sempre, infatti, l'artista ha voluto raccontare la necessità di una pace tra Israele e Palestina. Uno dei suoi album, datato 2011, s'intitola Noapolis: Noa Sings, ed è una dedicacittà partenopea. Nel disco ...