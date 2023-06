No | i dati delle autorità israeliane non dicono che «zero giovani» sono morti per Covid-19

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il 5 giugno 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un post pubblicato su Facebook. Nel post compare lo screenshot di un articolo intitolato “Data Show israeliano,individui sanidi-19” e pubblicato il 29 maggio 2023 sul sito Eventi Avversi News. Chi ha condiviso l’immagine ha scritto un commento in cui si afferma che la-19 in Israele non avrebbe causato la morte di persone. Ciò sarebbe la prova che l’infezione da coronavirus Sars-CoV-2 era in realtà «un’influenza» e che sulla pandemia ci sarebbe stata una narrazione «terroristica per togliere le libertà ai popoli». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Partiamo dalla fonte della ...

per il momento non così entusiasmanti, che però aprono la porta a miglioramenti futuri che potrebbero rendere questa ciambella volante unaopzioni per il trasporto cittadino sostenibile e ...La causa La non corretta etichettatura degli insiemi diusati per l'apprendimento dei modelli.che identificano quali contenuti pubblicati sui social network non rispettano le regole...La raccolta didal cervellopersone diventerà una questione chiave e c'è un 'estremo bisogno' di una migliore regolamentazione e discussione in questo settore, ha detto Welle , in ...

DPO: guida alla nomina del responsabile della protezione dei dati in ... Agenda Digitale

Confesercenti e il declino delle imprese commerciali: lo studio Lo studio sul futuro del commercio ha coinvolto mille consumatori di diverse fasce d’età, dai Baby Boomer alla Generazione Z, per ...I dati sono emersi oggi alla presentazione delle proposte turistiche 2023 in Friuli Venezia Giulia, alla quale sono intervenuti il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e l'assessore ...