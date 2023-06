NJPW AJPW NOAH All Together Again | la card del mega crossover ora è completa

(Di lunedì 5 giugno 2023) Non c’è solo Forbidden Door.All, l’attesissimotra le maggiori compagnie di wrestling giapponesi previsto per venerdì 9 giugno, è alle porte. Oggi sono arrivete le ufficialità degli ultimi match che vanno are ladell’evento. Tra le novità, SANADA, Yoshinobu Kanemaru e TAKA Michinoku dellaaffronteranno Jake Lee, YO-HEY e Tadasuke dellain un incontro a tre. Allaè stato aggiunto anche un match d’inizio pre-show, con Ryusuke Taguchi e YOH dellain coppia con Black Menso-re e Ryo Inoue dellacontro Atushi Kotoge, Seki Yoshioka, Alejandro e Super Crazy della ...

All Together Again - Card dello show

