Nishioka-Etcheverry oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di lunedì 5 giugno 2023) Yoshihitose la vedrà contro Tomas Martinnegli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il piccolo giapponese è reduce dalla vittoria in cinque set sul brasiliano Thiago Seyboth Wild, giustiziere all’esordio del russo Daniil Medvedev. Secondo i bookmakers partirà ampiamente sfavorito contro il sorprendente argentino, che nel corso del torneo ha fatto fuori giocatori di livello assoluto come il britannico Jack Draper, l’australiano Alex De Minaur e il croato Borna Coric. La partita si preannuncia combattuta e ricca di tensione tra due tennisti mai arrivati nella loro carriera a giocarsi i quarti di finale di un evento Major. Qui il vincitore troverebbe uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov oppure il tedesco ...

(ARG) - Y.(GIA) Quarti di finale. Da martedì 6 giugno Semifinali. Venerdì 9 giugno Finale. Domenica 11 giugno Terzo turno. Da venerdì 2 giugno C. Alcaraz (SPA) - D. Shapovalov (...Si chiude con un altro argentino in campo, Tomas Martin, che in questo torneo non ha ancora lasciato un set, contro Yoshihito. Sugli altri campi, si andrà avanti con i tornei di ...Haddad Maia incrocerà la racchetta con Sorribes Tormo, mentre a concludere la giornatadovrà giocare il suo miglior tennis per battere un altro argentino, il giovane, che deve ...

Terminano gli ottavi: Rune sfida Cerundolo, Ruud ha il ceco Jarry, In campo anche Zverev contro Dimitrov e poi duello Etcheverry-Nishioka ...Dalla domenica al lunedì, cambia la settimana, ma sempre ottavi di finale sono al Roland Garros. Il secondo torneo dello Slam completa il suo allineamento ai quarti, e lo fa con una giornata che prome ...