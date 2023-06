Nishioka-Etcheverry oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di lunedì 5 giugno 2023) Yoshihitose la vedrà contro Tomas Martinnegli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il piccolo giapponese è reduce dalla vittoria in cinque set sul brasiliano Thiago Seyboth Wild, giustiziere all’esordio del russo Daniil Medvedev. Secondo i bookmakers partirà ampiamente sfavorito contro il sorprendente argentino, che nel corso del torneo ha fatto fuori giocatori di livello assoluto come il britannico Jack Draper, l’australiano Alex De Minaur e il croato Borna Coric. La partita si preannuncia combattuta e ricca di tensione tra due tennisti mai arrivati nella loro carriera a giocarsi i quarti di finale di un evento Major. Qui il vincitore troverebbe uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov oppure il tedesco ...

... 3 - 6, 6 - 4, 1 - 6, 7 - 6 [4] Ruud (Nor) vs Jarry (Chi) 7 - 6, 7 - 5, 7 - 5 [28] Dimitrov (Bul) vs [22] Zverev (Ger)(Arg) vs [27](Jpn) FOTOGALLERY %s Foto rimanenti roland ...Si tratta di Zverev,, Jarry,, Dimitrov e lo stesso Cerundolo. In ogni caso, anche qui, si dovrebbe verificare una grossissima sorpresa, ovvero che Cerundolo arrivasse in finale o ......, fresco di ingresso nei primi 50 e ora con la possibilità di conquistre i primi quarti di finale a livello slam. Si tratta di un'occasione ghiotta sia per lui che per Yoshihito, ...

Nishioka-Etcheverry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ... SPORTFACE.IT

Dalla domenica al lunedì, cambia la settimana, ma sempre ottavi di finale sono al Roland Garros. Il secondo torneo dello Slam completa il suo allineamento ai quarti, e lo fa con una giornata che prome ...ROLAND GARROS - Il lunedì della seconda settimana si apre con gli ultimi match di quarto turno: in campo Ruud, Rune, Swiatek e Zverev ...