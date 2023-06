Cellularline Group lancia, ilMarchio dedicato al 'popolo' della mobilità elettrica . Una nuova gamma di accessori per rispondere alle esigenze di chi, ogni giorno, ha scelto consapevolmente di spostarsi in ...Cellularline Group lancia, ilMarchio dedicato al 'popolo' della mobilità elettrica . Una nuova gamma di accessori per rispondere alle esigenze di chi, ogni giorno, ha scelto consapevolmente di spostarsi in ...

Newrban, nuovo Marchio dedicato alla mobilità elettrica QN Motori

La multinazionale approda nel settore dell’elettrico creando nuovi accessori. Dai caschi di protezione ai kit di luci e campanelli per aumentare la visibilità.