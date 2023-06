Nessun sostegno all' utero in affitto La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride

... come dimostra, del resto, l'operato pluriennale del Presidente Francesco Rocca", la firma istituzionale della Regione Lazio "non può, né potrà mai, essere utilizzata adi manifestazioni ...La firma istituzionale della Regione Lazio non può, né potrà mai, essere utilizzata adi manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del ...Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senzatipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è ...piccolo, ...

Roma Pride, Regione Lazio revoca il patrocinio: 'Nessun sostegno a chi promuove utero in affitto' TGLA7

L'ente, specifica, "non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affi ...Il Roma Pride continua a far parlare. Dopo l'annuncio dell'assenza di Arisa, dovuta agli insulti ricevuti, ecco che la Regione Lazio ha revocato il patrocinio ...