Nè male nè peggio | con Allegri in Serie A la Juve è ‘immobile’ | i numeri delle due stagioni | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 5 giugno 2023) 2023-06-05 21:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Punti collezionati: prima 70 e poi 72 (62 nella classifica “reale”, quella emersa dopo la penalizzazione per il caso plusvalenze). Vittorie 20-22, pareggi 10-6, sconfitte 8-10. Gol fatti: 57 contro 56. Gol subiti: 37 contro 33. Clean sheet: 13 e 20. Gare consecutive senza vittorie: sempre 4. Sono i principaliche possono riassumere in estrema sintesi le ultime duediA dellasotto la guida di Massimiliano, ora più in discussione che mai dopo la seconda annata di fila conclusa senza nemmeno un titolo in bacheca e, questa volta, pure con l’aggravante di un settimo posto – pur dovuto in gran parte alle note vicende giudiziarie – che vale solo un piazzamento in ...