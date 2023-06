NCIS Los Angeles 15 non ci sarà | la serie tv ha chiuso con la stagione 14

(Di lunedì 5 giugno 2023)Los15 non ci: il doppio episodio che va in onda lunedì 5 giugno su Rai2 è il finale di. Il longevo spin-off diha infatticon la quattordicesima, come è stato annunciato nei primi mesi del 2023 dalla rete americana CBS.Los15 non si farà e la motivazione sembra siano gli elevati costi di produzione e quindi dalla conseguente necessità del network statunitense di fare dei tagli. Nonostante gli attori protagonisti, LL Cool J e Chris O’Donnell, abbiano ribadito più volte il loro impegno e la volontà a partecipare a un’eventuale nuova, la CBS ha annunciato lo scorso gennaio che non avrebbe rinnovato latv. La notizia è giunta ...

Stasera 5 giugno, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi diAngeles , si tratta del finale di serie dello spinoff di, come annunciato all'inizio di quest'anno. A seguire verrà trasmesso un episodio di Blue Blood , la serie con Tom Selleck. Ecco ...Credits photo: @CBSAngeles 14 e Blue Bloods 13 si concludono lunedì 5 giugno, su Rai2 . Stasera vanno in onda i rispettivi finali di stagione. Di seguito le anticipazioni. Si parte con la prima parte del ...S.:Angeles, ore 21:20 su Rai 2 Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città diAngeles. Report, ore 21:00 su Rai 3 Programma di ...

"NCIS: Los Angeles": questa sera in tv l'ultima puntata della stagione finale della serie Today.it

Gran finale di stagione per le due serie "Ncis Los Angeles" e "Blue Bloods" in onda in prima serata su Rai 2: la trama degli episodi.Stasera su Rai 2 tornano NCIS: Los Angeles e Blue Bloods, ecco le trame e i protagonisti degli episodi del 5 giugno.