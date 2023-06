NBA Finals 2023 | i Miami Heat espugnano Denver in gara-2 e pareggiano i conti sull’1-1! Bam Adebayo e Jimmy Butler decisivi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Pronta reazione deinella-2 delle NBA. La squadra di coach Spoelstra sconfigge per 108-111 iNuggets e pareggia i-1, infliggendo anche il primo ko casalingo ai vincitori della Western Conference in questi playoff. Ora la serie si sposta in Florida per le prossime due sfide in programma rispettivamente giovedì 8 e sabato giugno (palla a due alle 2:30 ora italiana), mentre si ritornerà poi in Colorado per-5 martedì 13 giugno.e Bamsfiorano la doppia doppia (21 punti e 9 assist, il primo 21 punti e 9 rimbalzi il secondo), mentre Gabe Vincent piazza ben 23 punti. Ai Nuggets non bastano i 41 punti e 11 rimbalzi di un ...

I Miami Heat hanno pareggiato i conti nella serie contro Denver, riuscendoci nonostante una serata non eccezionale di Jimmy Butler e sopravvivendo a una prestazione da 41 punti di Nikola Jokic. Qui ...... L'ANALISI - LE PAGELLE DENVER NUGGETS - MIAMI HEAT GARA - 2 108 - 111 (SERIE 1 - 1) - Se è vero che una serie non comincia fino a quando una delle due non vince in trasferta, ledel 2023 ...Miami sbanca Denver con una grande prova di squadra, resistendo per tre quarti e piazzando la zampata vincente nel quarto periodo, trascinata da uno strepitoso Bam Adebayo e dalla sorprendente ...

Miami, l'ultima invenzione di Spoelstra è Highsmith: da signor nessuno ad antidoto per Murray La Gazzetta dello Sport

Dopo la convincente vittoria dei Nuggets in gara 1, i Miami Heat si ripresentano in Colorado per provare a ribaltare il fattore campo, mentre Denver punta ...Non c'è un eroe singolo, non c'è un protagonista che ruba i riflettori. C'è una squadra che ha mille risorse, che ha due star che giocano al servizio del collettivo, un roster profondo e giocatori che ...