NBA Finals 2023 | gli Heat vincono gara-2 a Denver e ristabiliscono la parità | serie sull’1-1

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 giugno 2023) E’ tornata inlatraNuggets e Miami, valevole per le NBA, dopo-2 alla Ball Arena. La franchigia della Florida ha infatti ribaltato il pronostico della vigilia e si è imposta con il punteggio di 111-108. Dopo un primo quarto chiuso avanti di tre lunghezze, glisono scivolati sotto nel punteggio, fino a un massimo di -15, e ci sono rimasti fino a inizio quarto parziale. Qui è avvenuto il sorpasso, poi l’allungo fino a un massimo di +12 e infine un finale concitato in cui è stato necessario amministrare il vantaggio. Se Miami è riuscito ad avere la meglio, il merito è soprattutto di Gabe Vincent, miglior realizzatore con 23 punti, e Duncan Robinson, decisivo nell’ultimo quarto con 10 punti. In ombra invece ...